Футбольный манеж в Кировском районе Самары построят за 102,2 млн

125

В Самаре объявлен конкурс на строительство крытого футбольного манежа в Кировском районе, сообщает RosTender.info .

Прием заявок на участие открыт до 3 апреля, на подведение итогов выделят три дня. С победителем заключат контракт на 102,2 млн рублей. За эти деньги ему предстоит построить объект по улице Арена 2018. Контракт будет действовать до конца года.

Манеж предназначен для тренировок и соревнований. Проектом предусмотрено футбольное поле размером 105 на 68 метров, трибуны для зрителей на 498 мест, два разминочных зала, комната отдыха, конференц-зал и помещение для представителей СМИ.