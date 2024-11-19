«Формирование комфортной городской среды»: в Куйбышевском районе Самары завершается благоустройство

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В настоящее время в приоритете работы по обновлению асфальтового покрытия дворовых проездов, парковочных мест, тротуарных дорожек во дворах.

В 2024 году в Куйбышевском районе по инициативе жителей выполнено благоустройство дворов по следующим адресам: ул. Центральная, 1,2, ул. Новокомсомольская, 40, Ново-Молодежный переулок, 16.

Каждый из проектов благоустройства индивидуален. Жители ответственно подошли к их созданию и включили в проекты то, что необходимо жителям конкретных домов, - сказал Глава Куйбышевского внутригородского района Самары Алексей Коробков. - Помимо стандартных видов работ, таких как: укладка асфальтового покрытия на проездах, тротуарах, расширения мест для парковки автомобилей, установки бордюрного камня, предусмотрели монтаж малых архитектурных форм, урн.

Дополнительно в Куйбышевском районе заасфальтировали 9 проездов во дворах. Продолжается ремонт проезда у дома №3 по Молодежному переулку, а в скором времени подрядная организация приступит к обновлению проезда в районе дома №9 по улице Медицинской, домов №№20,22,24 по улице Кишиневской, дома №14 по Торговому переулку.

В 2024 году благодаря участию Самары в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 3 общественных пространства, 51 дворовая территория.

Фото: Администрация Самары

Фото: Администрация Самары