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Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту

25 января 2022 13:35
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Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту

В 2021 году в Кинельском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, благоустроено 19 дворовых территорий в трех сельских поселениях района. В 2022 году запланировано благоустроить еще девятнадцать в четырех селах. Подрядчики для производства работ определены, муниципальные контракты заключены. 

Реализация нацпроекта направлена не только на повышение комфортности проживания жителей, но и на привлечение населения к процессу благоустройства от обсуждения проектов до приемки объектов и контроля за ходом работ. «В 2021 году жители многоэтажек Кинельского района утвердили производство на своих территориях минимального перечня видов работ. На 2022 год эту практику оставили, – говорит директор муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Андрей Трунов. Минимальный перечень включает установку лавочек и урн, монтаж освещения, асфальтирование околоподъездной территории». 

Благоустройство пройдет в трех дворах села Красносамарское по адресам: ул. Кооперативная, 5 и 9, ул. Самарская, 28. Уютнее станет в пяти дворах села Малая Малышевка по ул. Молодежная, 7, 9, 10, 11 и 12. Отметим, что на двух последних локациях еще появятся автомобильные парковки. Минимум работ по благоустройству произведут и на шести дворовых территориях многоэтажек села Чубовка по ул. Пионерская, 2б и 4а, ул. Комсомольская, 2а, ул. Юбилейная, 3, 7 и 11. Ждут благоустройства и жители пяти домов в селе Богдановка по адресам: ул. Конычева, 11, 13, 14, 16 и ул. Октябрьская, 22.

Создание комфортной городской среды – часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе с 2019 по 2021 годы благоустроено 947 дворовых и 505 общественных территорий.

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