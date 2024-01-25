Елена Лапушкина проверила ход ремонтно-реставрационных работ Дворца культуры на площади Кирова

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25 января Елена Лапушкина проверила, как ведутся ремонтно-реставрационные работы Дворца культуры на площади имени Кирова.

На сегодняшний день рабочие справились с ремонтом и реставрацией покрытия кровли, заменой окон, реставрацией фасадов, фронтона и колонн, живописи и мозаики. Основные инженерные коммуникации также выполнены, проложены электрические сети. Пристальное внимание во время работ внутри здания подрядчик уделяет отдельным предметам, которые несут особую ценность и формируют аутентичность здания, заложенную архитекторами в 60-х годах XX века.

«К восстановлению отдельных элементов мы подходим с особым трепетом. Люстры, двери, окна, панно, пилястры и даже вентиляционные решетки являются предметом охраны. Уже отреставрированы все панно. Завершается восстановление люстр и бра, к их установке мы приступим после завершения черновых работ», - пояснил руководитель Департамента градостроительства Василий Чернов.

В настоящее время подрядная организация занимается отделкой внутренних помещений, выполняется большой объем по замене системы вентиляции.

«Сейчас на объекте работают несколько бригад. В среднем - 50 человек. Когда приступим к устройству полов, количество рабочих будет кратно выше. Снаружи здания у нас остались работы по входным группам. Основной вход – усиление колонн – уже выполнен. Осталось сделать несколько приямков. Объект масштабный и мы прикладываем все усилия, чтобы выполнить работы в срок», - отметил генеральный директор подрядной организации Антон Корягин.

Фото: администрация Самары