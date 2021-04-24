Елена Лапушкина и Олег Бойко приняли участие во Всероссийском субботнике

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Сегодня, 24 апреля, глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в благоустройстве одного из общественных пространств города - парка Щорса. Вместе с главой города парк приводили в порядок начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, члены Общественной палаты города, сотрудники администраций городского округа Самара и Железнодорожного района, представители городских общественных организаций. Участники субботника занимались покраской ограждения парка, расчисткой газонов от прошлогодней листвы и уборкой пешеходных дорожек.

«Сегодня очень много людей, несмотря на погоду, приняли участие в субботнике. Меня очень радует, что желание сделать город чище и красивее так объединяет. Территория парка Щорса очень знаковая для многих горожан, и для меня тоже, поскольку я много лет работала в Железнодорожном районе. Сегодня мы потрудились здесь и внесли свой вклад в наведение порядка в парке. Будет ли он в будущем благоустроен, теперь зависит только от активности жителей и их желания сделать комфортной и современной именно эту территорию»,- подчеркнула Елена Лапушкина.