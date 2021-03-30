Две школы в Самаре отремонтируют  по просьбе родителей

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Сегодня, 30 марта, Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александром Хинштейном провели объезд общеобразовательных учреждений города. Отдельное внимание было уделено школам №116 и 39, на необходимость ремонта которых обратили внимание мэра и депутата представители родительской общественности.

Школа № 116 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова в Железнодорожном районе основана в 1966 году и имеет одно здание. Здесь обучаются 773 школьника (29 классов). При осмотре помещений школы были выявлены проблемные зоны: в помещении холла третьего этажа протечки потолка и подтекание на стены, похожая ситуация и в спортивном зале.

Принято решение о выделении финансирования на ремонт кровли за счет средств экономии бюджета. В ближайшее время будет составлена проектно-сметная документация. В числе приоритетов по ремонту также обозначены школьный спортивный зал и коридор, финансирование этих работ будет предусмотрено в бюджете 2022 года.

«Вопрос действительно очень важный и если нам позволит ситуация и сформируется достаточная экономия денежных средств, мы безусловно сделаем это раньше и все виды необходимых на сегодняшний день ремонтных работ будут выполнены в максимально короткие сроки», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Школа №39 располагается в Самарском районе. Основано общеобразовательное учреждение в 1936 году, в настоящее время школу посещают 256 школьников.

С жалобой на неудовлетворительное материальное оснащение образовательного учреждения и аварийное состояние кровли здания также обратились активные родители. В ходе осмотра школы были также обнаружены отслоение штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки и следы протечек в одном из учебных классов, который в настоящее время не используется в процессе обучения. Как доложила главе города исполняющая обязанности руководителя Департамента образования Светлана Чикановская, в 2021 году уже предусмотрены средства городского бюджета на проведение ремонтных работ в школе. Департаментом образования подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли и устранение протечек. Кроме того, будет произведен ремонт двух кабинетов и их полное оснащение новой мебелью и современными средствами обучения. Работы начнутся как только будет завершен учебный процесс.

После объезда школ, Глава Самары Елена Лапушкина совместно с Депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном провели встречу с руководством и родителями дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 337». Некоторое время назад между родителями детей, посещающих детский сад, возникли разногласия по вопросу действующей в учреждении образовательной программы и ее возможных изменениях. Кроме того, разногласия коснулись и взаимоотношений с заведующей детского учреждения. Поскольку дошкольное учреждение посещают дети разных национальностей, городской администрацией предложено рассмотреть возможность предоставления дополнительного помещения для размещения детского сада, в котором будут действовать образовательные программы по запросу родителей. В этом случае учреждение будет частным. Елена Лапушкина поручила департаменту образования совместно с департаментом имущества найти подходящее для этих целей здание.

«Сегодня мы нашли понимание совместно с городской властью как решить проблемы, с которыми обратились жители по ремонту школ. Также, смогли найти компромисс по решению конфликта в 337 детском саду. Безусловно, в этих вопросах нам предстоит совместная работа, но важно, что мы, не откладывая ищем пути и решаем проблемы вместе» - подчеркнул депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.