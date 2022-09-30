Два проекта региона стали победителями Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

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29-30 сентября в Москве проходит Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. В ходе конференции объявлены победители ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов инициативного бюджетирования Budget4me.

Конкурс Budget4me стартовал 1 апреля 2022 года, всего поступило 1088 заявок из 61 субъекта РФ. Жюри конкурса выбирало лучших по нескольким номинациям: «Общественное партнерство», «Общественное участие», «Самый оригинальный проект», «Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

От Самарской области в тройку лидеров по двум номинациям вошли проекты, реализованные в 2021 году по Губернаторскому проекту «СОдействие»: «Аллея памяти им. В.В. Пенькова» - создание историко-культурного сквера по ул. Нефтяников в городе Нефтегорск и «Дубовая роща» - «Дубовая роща» - благоустройство территории по ул. Солнечной, д. 43 А.

Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность работы с жителями региона в части вовлечения их в проекты по созданию комфортных условий для проживания в конкретных домах и дворах муниципалитетов области. Активные граждане имеют мощнейший потенциал, который может быть использован и реализован в конкретный социально-значимый проект. Именно на поддержку таких граждан и проектов рассчитан Губернаторский проект «СОдействие». За время реализации программы с 2017 года на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 1754 общественных инициатив, в том числе 1657 общественных проектов. Из бюджета Самарской области годы за пять лет реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 было направлено свыше 1 млрд. руб. За время реализации Губернаторского проекта «СОдействие» общественные инициативы и проекты Самарской области неоднократно становились финалистами и победителями всероссийских конкурсов.

Так, по итогам Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования 2022 года проект г. Нефтегорска «Аллея памяти им. В.В. Пенькова» стал лучшим в номинации «Общественное партнерство». Проект по созданию историко-культурного сквера был инициирован жителями города Нефтегорск, выступившими с предложением принять участие в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципального образования в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторском проекте «СОдействие»). В сентябре 2021 года проект был реализован при поддержке администрации муниципального района Нефтегорский и благотворительной помощи. ВОЗЛЕ школы №3 г. Нефтегорск открылся историко-культурный сквер «Аллея памяти имени Василия Владимировича Пенькова, полного кавалера ордена Славы», где сегодня зарождается новая добрая традиция: гости сквера, отдавая дань памяти, посещают аллею и возлагают цветы к памятнику; учащиеся школ на уроках истории и классных часах со своими учителями-предметниками и классными руководителями приходят сюда на экскурсию.

В номинации «Общественное участие» победу одержал проект Самарской области «Дубовая роща» (благоустройство территории по ул. Солнечной, д. 43 А). Инициативная группа жителей территории по улице Солнечная разработали проект для участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторском проекте «СОдействие»). Итогом участия в программе стала прекрасная благоустроенная территория, дубовая роща со 100-летними дубами, с мощеной прогулочной зоной и лавочками, ставшая излюбленным местом для прогулок не только у жителей микрорайона «Солнечный», но и ближайшей округи.

Заслуженные награды инициаторам проектов-победителей, жителям, которые возглавили инициативную группу и смогли воплотить свои идеи в жизнь благодаря участию в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») вручили заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров и начальник Департамента по работе с органами местного самоуправления Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Михаил Котлов.

Фото: пресс-служба правительства СО