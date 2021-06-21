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В понедельник, 21 июня, в завершение рабочего дня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к открытию после проведенного благоустройства вертолетной площадки – знакового и любимого места отдыха всех жителей губернии.

Наведение порядка на этой территории началось еще в прошлом году благодаря региональному проекту «СОдействие», который реализуется по инициативе руководителя области.

«Место действительно уникальное. Когда ты видишь эту красоту, получаешь колоссальный заряд позитивной энергии от родной земли, от нашей красавицы Волги. Долгие годы вертолетная площадка – так ее называют жители Самары и области – не соответствовала этой природной красоте, данной нам Богом. И я очень рад, что усилия, которые мы предприняли, чтобы навести здесь порядок, позволили благоустроить территорию, сделать ее современной, удобной, комфортной и красивой», – отметил Дмитрий Азаров.

В 2020 году были демонтированы подпорные стенки, спилены старые и посажены новые деревья и кустарники. Кроме того, были отремонтированы ступени и тротуары. С начала текущего года подрядчики устанавливали навесы, оборудовали прогулочные зоны и смотровые площадки, места для отдыха и игровые комплексы для детей.

«Сегодня эти работы подходят к концу. На мой взгляд, многое что получилось, но окончательный вердикт, конечно, вынесут жители и наши гости, которые здесь побывают. Еще есть над чем поработать. Важно, чтобы и представители бизнес-сообщества, которые владеют близлежащими объектами, откликнулись на призыв городских властей и тоже навели порядок, – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил Главе Самары Елене Лапушкиной еще раз встретиться с предпринимателями. – А то что сделано, на мой взгляд, выглядит неплохо. Важно, что подумали о людях разных возрастов. Удобства нужны не только людям с ограниченными возможностями по здоровью, например, но зачастую и стар, и млад испытывает неудобства, шагая по высоким ступенькам, либо по крутым подъемам. И я попросил подрядчиков, чтобы эти вопросы были продуманы сразу. На каждом этапе от проектирования до производства работ мы советовались с людьми, был общественный контроль за ходом работ. Надеюсь именно поэтому здесь все будет достойно».

Глава региона отметил, что все работы идут по плану и, как было заявлено, «вертолетка» откроется этим летом – 1 июля.

«Я уверен, это место будет очень посещаемым. Здесь все создано природой: наш замечательный город Самара, Жигулевские и Сокольи горы, – все это добавляет энергии, вдохновения каждому кто сюда приходит. Надеюсь, что жители Самары и области будут бережно относиться к этому уникальному месту», – выразил уверенность Губернатор.

В этом году Самара заняла первое место в стране по голосованию за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а регион в целом – второе по ПФО. Участие в голосовании за проекты благоустройства приняли более 366 тысяч человек.

«Меня очень радует активность земляков по участию в голосовании по выбору общественных пространств. Мы не случайно уделяем большое внимание поддержке общественных инициатив. Собственно, то, что сегодня называется федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» начиналось здесь, в Самаре с благоустройства вместе с жителями дворов по программе «Двор, в котором мы живем», – напомнил руководитель региона. Именно поэтому активность людей, общественный контроль в Самаре имеет серьезные традиции.

«Я искренне благодарю своих земляков за такое неравнодушное отношение к своей малой Родине. Уверен, вместе мы сможем больше! – отметил Дмитрий Азаров. – Более тысячи дворов уже благоустроено за этот небольшой период, около 500 общественных пространств, среди которых очень красивые и значимые для людей территории. Сделаем еще больше».