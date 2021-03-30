Дмитрий Азаров: строительство развязки на Ново-Садовой и Советской Армии пройдет в четыре этапа

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Об этом губернатор сообщил сегодня в прямом эфире программы "Главная тема".

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году в областном центре началась долгожданная реконструкция улицы Ново-Садовой на пересечении с Советской Армии.



Реализация масштабного проекта строительства эстакады на слиянии крупных транспортных артерий областного центра стала возможной благодаря нацпроекту БКАД, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках проекта предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки устройство тротуаров, уличного освещения, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Общее количество полос для движения транспорта - шесть - по три полосы в каждом направлении.



Губернатор пояснил, что реконструкция будет проходить в четыре этапа. Первый начался 3 февраля и продлится до 31 мая текущего года. Второй этап продлится с 1 июня по 15 августа. Для выполнения работ на этот период по направлению движения из города ограничат перемещение транспорта на участке от улицы Гастелло до АЗС "Татнефть". Третий этап работ запланирован на период с 16 июля по 30 сентября. На это время ограничат движение транспорта по направлению "в город" на участке от Советской Армии до дома №174 по Ново-Садовой. Четвертый этап стартует 1 октября и завершится 1 декабря.



В этом году также будет реализован другой масштабный проект - ремонт Московского шоссе на участке от Мичурина до проспекта Кирова, который стартует 1 апреля и по плану завершится в конце июня.



Важно, что пока ремонтируется Московское шоссе, улица Ново-Садовая будет открыта для движения транспорта. В этот период работы по строительству развязки будут вестись на ее дублерах, движение транспорта на которых уже ограничено. Общественный транспорт в период ремонта Московского шоссе будет следовать по обычным маршрутам.



"Ремонт будет проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства перемещения транспорта. Кроме того, все городские ремонты будут согласованы по графику с учетом работ на основных трассах", - сообщил глава региона.

Дмитрий Азаров отдельно отметил, что дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог совместно с ГИБДД и администрацией Самары разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей в период проведения масштабных работ. Администрации Самары поручено увеличить маршруты движения общественного транспорта и количество подвижного состава на Ново-Садовой - в первую очередь речь идет о трамваях.



"Очень надеюсь, что ради этого масштабного проекта, которого долгие годы ждали жители нашего региона, стоит запастись терпением. Постарайтесь планировать свои поездки заранее. Проект того стоит! Сколько лет мы часами стоим в пробках в час-пик на Ново-Садовой. И вот, наконец, с этим мы хотим разобраться. Мы будем и дальше идти по пути масштабной трансформации в нашем регионе", - отметил Дмитрий Азаров, сообщает sova.info.

Фото: соцсети