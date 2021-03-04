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Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Тольятти

4 марта 2021 23:28
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Дмитрий Азаров и жители тольяттинского микрорайона Северный обсудили развитие территории.

В четверг, 4 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Тольятти. Решение провести внеплановый прием именно в Автограде Глава региона принял на встрече с председателями советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, которая состоялась 18 февраля: именно от тольяттинцев в тот день поступило наибольшее количество вопросов, требующих оперативного решения.

Одной из участниц той встречи была председатель правления ТСЖ «Северный» Ирина Шишкина. Женщина рассказала о проблемах микрорайона с транспортом, дорогами, освещением, а также о водонапорной башне, которая пришла в аварийное состояние. Тогда Дмитрий Азаров поручил руководству города экстренно выехать в микрорайон, встретиться с жителями и оценить, какие меры необходимо принять для скорейшего устранения проблем. Сегодня на встрече подводили итоги проделанной работы и обозначали дальнейшие планы.

«После встречи с вами по ВКС мы сейчас очень тесно сотрудничаем с мэрией, уже три встречи прошло, – рассказала Ирина Шишкина. – Нас уверяют, что с башней ничего сделать нельзя, так как она стоит не на муниципальной земле, но обещают провести централизованное водоснабжение».

Исполняющий обязанности главы Тольятти Игорь Ладыка пояснил, что специалисты провели обследование водонапорной башни и отметили, что система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии, но есть проблема: летом потребление воды жителями поселка превышает 30 000 кубических метров воды в месяц, из-за чего сильно страдает ресурс водного источника.

«С учетом того, что микрорайон развивается, сейчас принято решение рассмотреть вопрос о подключении территории к централизованному водоснабжению. Готовится техническая документация и обоснование», – добавил и.о. главы города.

Дмитрий Азаров поручил не затягивать с подготовкой документации и составить подробную «дорожную карту» решения вопроса. До того момента, пока в микрорайон не проведут центральное водоснабжение, в весенне-летний период, когда потребление воды растет и водонапорная башня не справляется, организовать подвоз воды, а также помогать с техническим обслуживанием башни, следить за работоспособностью оборудования.

«Люди многое делают сами, обращаются к властям только тогда, когда собственный ресурс исчерпан, – отметил Глава региона. – Мы на встрече говорили о том, что тем, кто чувствует ответственность, сам заботится о своем доме, микрорайоне, нужно помогать в первую очередь».

Обсуждая развитие улично-дорожной сети «Северного», руководство города рассказало, что с жителями микрорайона договорились определить перечень дорог, которые будут приведены в порядок в первую очередь.

«При выделении средств до конца этого года подготовим проект, в который будут включены работы по строительству ливневой канализации, тротуаров, а также уличному освещению, – рассказал Игорь Ладыка. – В следующем году начинаем строительство первоочередных дорог и параллельно проектируем дороги «второй очереди», которые жители определят».

Дмитрий Азаров поручил в этом году провести отсыпку дорог асфальтовой крошкой - решение временное, но необходимое. Также Глава региона поручил министра транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину подключиться к вопросу, чтобы ускорить проектирование и фактическое проведение работ.

«Проводите расчистку дорог, уплотнение. Подумайте о водоотводных каналах, чтобы вода от тающего снега не застаивалась. Дайте людям возможность эту весну комфортно добираться до своих домов, создайте для этого условия», – поставил задачу Губернатор. 

Найдены и пути решения вопросов транспортного обеспечения: сейчас транзитом по Хрящевскому шоссе проходит межмуниципальный общественный транспорт, но не всегда останавливается у микрорайона, так как нет остановок. Чтобы создать безопасные условия посадки/высадки пассажиров, оборудуют остановочные карманы, проведут освещение. Кроме того, предполагается, что несколько муниципальных автобусов изменят маршрут и будут проезжать по шоссе, чтобы увеличить транспортную доступность «Северного». Министр транспорта заверил, что работы будут проведены в текущем году, постараются успеть к 1 сентября - в новый учебный год ожидают и школьный автобус.

До того, как остановки будут организованы, Глава региона поручил найти варианты помощи людям, в том числе используя механизмы проекта «СОдействие», передает sova.info

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