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Дмитрий Азаров поручил в этом году решить вопрос с ремонтом коммуникаций в районе дома по Физкультурной 129 в Самаре

19 февраля 2021 12:12
139
Дмитрий Азаров поручил в этом году решить вопрос с ремонтом коммуникаций в районе дома по Физкультурной 129 г.о.Самара

Во время большой встречи Губернатора с председателями советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов к Дмитрию Азарову обратилась председатель МКД по адресу Физкультурная,129 Антонина Коваль. Она  рассказала, что устав от недобросовестной работы управляющей компании, жильцы создали собственную УК «Гармония». 
«С 2019 года мы с председателями домов квартала объединились и создали свою УК. Сегодня мы успешно справляемся с задачами по содержанию и обслуживанию домов. За год в нашем доме мы привели в порядок коммуникации, снизив аварийность на 80%»,-  добавила Антонина Коваль.

«Замечательный пример. Много раз говорил, что наиболее качественно услуги представляются там, где жильцы в свои руки берут управление домом,- отметил Глава региона.- Хочу вас и всех, кто принимал участие в решении этого вопроса поблагодарить, за то, что решили взять на себя ответственность, потому что это всегда непросто».

Председатель МКД отметила, что у жильцов есть вопрос, решить который самостоятельно они не могут и попросила оказать содействие.
«Рядом с нашим домом проходит магистральная труба холодного водоснабжения, которая требует ремонта. Из-за порывов наш дом подтапливался, на нем образовались трещины, - рассказала женщина.- Около двух лет труба не течёт, но маяки, установленные на доме, показывают динамику трещин. Жители опасаются новых порывов, мы бы хотели, чтобы аварийный участок трубы был заменён».

Дмитрий Азаров поручил Главе Самары Елене Лапушкиной совместно с руководством компании-собственника коммуникаций в кратчайшие сроки решить вопрос о включении работ по замене участка трубопровода в планы на этот год.

«Там, где люди берут на себя ответственность, необходимо помогать им в первую очередь. Мы с вами имеем такую практику, к примеру, поддерживаем активность людей при помощи проектов «Твой конструктор двора» и «СОдействие». Давайте и здесь, понимая, что люди берут ответственность за своё жильё, в первоочередном порядке откликаться и помогать, - поставил задачу Губернатор.- Давайте договоримся о том, что в этом году просьбу исполним, с задачей справимся».

 

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Комментарии

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