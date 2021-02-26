Дмитрий Азаров обсудил ход строительства Парка Дружбы народов с инициаторами проекта

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В пятницу, 26 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к открытию этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». В нем принял участие председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев и его заместитель Любовь Колесникова, глава Самары Елена Лапушкина и представители регионального Правительства. Главная задача – «сверить часы», определить оставшийся объем работ и пути решения возникающих вопросов.

Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» создается в Куйбышевском районе Самары по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области». В соответствии с проектом, комплекс состоит из архитектурного ансамбля, включающего 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов, проживающих в Самарской области. В отличие от похожих проектов в других регионах, в самарском этнокультурном комплексе особое внимание уделяется принципу равенства: все национальные дома одинаковой площади и имеют выход к воде, территория каждого подворья – 500 кв. метров. При этом каждый дом уникален и в полной мере отражает традиции, обычаи и культуру того или иного народа. Проект уже был представлен на федеральном уровне и получил высокую оценку.

«Ростислав Ерастович, в первую очередь хочу вас поблагодарить. Такие масштабные проекты, реализуемые на частные средства, говорят о том, насколько люди, бизнесмены, живущие в Самарской области, бережно относятся к традициям нашей земли, нашего многонационального народа, насколько бизнес ответственен перед обществом за создание комфортных условий проживания, за мир, дружбу на родной земле, – обратился Дмитрий Азаров к председателю Союза народов Самарской области. – Мы окажем всемерную поддержку этому проекту. Многое совместными усилиями уже сделано по развитию транспортной, инженерной инфраструктуры, но еще многое предстоит сделать. Хочу сразу всех настроить: необходимо сконцентрировать усилия, чтобы уже в этом году проект был реализован. Очень надеюсь, что наш региональный праздник Дружбы народов мы отметим уже на территории парка».

Ростислав Хугаев отметил, что проект парка разрабатывался в постоянном взаимодействии со всеми руководителями национальных культурных объединений. Именно это позволило создать уникальную концепцию, в полной мере отражающую идею о том, что Россия, Самарская область – дом, где мирно живут разные народы.

«При создании проекта мы учли все нюансы, чтобы ни одна народность не почувствовала себя ущемленной в данном сообществе», – акцентировал внимание Ростислав Хугаев.

Над созданием каждого дома работают представители национально-культурных организаций совместно с учеными-историками и этнографами, экспертами из зарубежных стран.

Изюминкой парка станет русский дом с настоящим подворьем. Гости парка смогут научиться ухаживать за животными и кормить их.

«В доме на постоянной основе будет жить семья, которая будет ухаживать за скотным двором и рассказывать о деревенском быте», – дополнил к председателю Союза народов Самарской области.

Помимо национальных подворий, в Парке дружбы народов разместятся национальная библиотека, ремесленные мастерские, интерактивные площадки. Для жителей и гостей Самарской области в Парке дружбы народов будут проходить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо подумать над тем, как включить современные интерактивные технологии в этнокультурный комплекс, а также детально прописать программу, чтобы комплекс работал каждый день, а не от праздника к празднику.

«Наша задача – чтобы этот комплекс работал каждый день, он не должен превратиться в памятник, – акцентировал внимание Глава региона. – Парк каждый день должен работать на укрепление дружбы и сохранение традиций народов, на просвещение и развлечение людей».

На совещании предметно обсудили шаги со стороны Союза народов, муниципальных и региональных властей по завершению работ как на территории самого парка, так и в его окрестностях. Глава региона поручил установить постоянный контроль за сроком и качеством выполнения работ, чтобы завершить знаковый проект в планируемые сроки.

Фото: ДДН