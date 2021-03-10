Дмитрий Азаров и Сергей Федотов обсудили реализацию нацпроектов и благоустройство Ширяево

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию совещаний с главами городов и муниципальных районов. На повестке встречи с главой Жигулевска – обсуждение планов по реализации нацпроектов на 2021 год и развитие туризма.

Докладывая о планах по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, глава Жигулевска Сергей Федотов сообщил, что в десятом микрорайоне уже началось строительство детского сада на 240 мест. Учреждение будет оборудовано по самым современным требованиям, в том числе будут созданы ясельные группы. Это даст мамочкам Жигулевска возможность раньше выйти на работу, оставив под надежным присмотром своих малышей. Объект планируется ввести в текущем году.

«Не тяните до конца года, ресурсами вы обеспечены. Необходимо, чтобы с надлежащим качеством, но в кратчайшие сроки детский садик был построен, – поставил задачу Губернатор. – Этот объект люди ждут: прежде чем детский сад был внесен в нацпроект, он был проработан с людьми, их пожелания учтены».

Сергей Федотов отметил, что с началом строительных работ активность горожан только набрала обороты: многие родители лично контролируют сроки и качество проведения работ.

«Вам повезло, что у вас есть сообщество таких активных, небезразличных, конструктивных людей. Это большое счастье для любого главы муниципального образования», – отметил Дмитрий Азаров.

Благодаря нацпроектам в Жигулевске решается не только задача создания мест в детских садах, но и вопросы экологии. В 2020 году в городе реконструировали канализационные очистные сооружения в селе Богатырь и самом Жигулевске.

Несмотря на то, что физически работы по очистным сооружениям в Жигулевске были завершены в декабре, объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за проволочек с документацией. Дмитрий Азаров раскритиковал главу Жигулевска.

«Вы недавно в должности главы, но то, что объект национального проекта не введен в срок – большое упущение, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Если мы по остальным нацпроектам справляемся опережающими темпами и получаем дополнительную поддержку, то здесь можем ее не получить. Вы подвели не только жителей, но и регион. Отдельно доложите о причинах: есть ли претензии к подрядной организации, чиновникам. На этом примере надо полностью разобрать ситуацию, чтобы больше такого не допускать».

В планах на этот год – привести в надлежащее состояние очистные сооружения в селе Солнечная Поляна. Дмитрий Азаров также поручил не затягивать с реализацией проекта, запараллелить многие процессы, чтобы объект был введен в эксплуатацию как можно раньше.

Комплексные работы будут проведены и по нацпроекту «Жилье и городская среда». В частности, по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 9 общественных пространств и 3 дворовые территории.

«Плюс ко всему, мы выставили на торги два участка, планируем начать строительство многоквартирных домов впервые за несколько лет. Потенциальный застройщик найден, предварительный срок ввода объектов – 2022 год», – добавил глава Жигулевка.

Отдельно на встрече Дмитрий Азаров и Сергей Федотов обсудили развитие знаменитого села Ширяево.

Сергей Федотов рассказал, что в 2020 году начата работа по подведению сетей водовода по улице Набережной. В планах на этот год – фактически с нуля отстроить дороги по основным туристическим маршрутам: к Поповой горе и к дому-музею Репина.

«Большая часть туристов передвигается пешком, поэтому планируется строительство проезжей части и пешеходной зоны с дополнительной обслуживающей инфраструктурой», – добавил глава Жигулевска.

Итоговая концепция комплексного развития села Ширяево также будет готова в этом году. Сейчас есть несколько вариантов, лучшие идеи из которых объединяют в один проект. Как заверил Сергей Федотов, работы по концепции завершат к апрелю.

Параллельно ведутся работы по поиску инвестора, который готов принять участие в строительстве причальной стенки на набережной зоне.

«Очень медленно, вы тяните время, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мне нужен комплексный подход по селу Ширяево. Мы договаривались, что проект нужно обсудить с жителями, представителями туристического бизнеса, историками, краеведами, музейными работниками. Это также необходимо сделать».

Кроме того, Губернатор поручил привлечь молодых самарских архитекторов к доработке концепции, чтобы они «свежим взглядом» посмотрели и подкорректировали проект. «Село знаменито на всю Россию и за ее пределами. Мы не можем там сделать качественный, но средний по уровню проект. Только самый современный и интересный», – подытожил Дмитрий Азаров.