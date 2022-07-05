Более 50 детских площадок привели в порядок благодаря сигналам из ЦУР Самарской области

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Чаще всего на состояние детских площадок жалуются жители Самары, Тольятти, Чапаевска, Сызрани, Кинеля, Похвистнево, Сергиевского, Пестравского, Кинель-Черкасского районов. Специалисты Центра управления регионом фиксируют жалобы, передают в муниципалитеты и контролируют решение проблем. Благодаря системе Инцидент, в сквере Высоцкого оперативно завезли песок в песочницу, в Кировском районе Самары на улице Ташкентской укрепили пружины на карусели.

«Ташкентская 118-120. С ранней весны неисправна карусель. Она стоит на одном боку, не раз падала детям на ноги. Пружинка-качалка - на одной пружине, вторая сломана. Администрация Кировского района - примите меры. Карусель в таком состоянии с таяния снега».

Карусель отремонтировали, а Юлия Лысова написала в ответ: «Спасибо. Дети счастливы, родители спокойны».

«По адресу ул. Георгия Димитрова, д.43 — во дворе с детской площадкой стоит каркас от старой песочницы, а из неё торчат железные штыри, прикладываю фото. Надеюсь, местная администрация исправит ситуацию», - такой пост появился в городском паблике.

Сообщение взяли в работу, районная администрация восстановила песочницу.

Жители Отрадного чаще всего жалуются на сорную траву на детских площадках. Просьбы организовать покос поступила от жителей ул. Озерной. На ул. Победы, 1Б граждане попросили завезти песок в песочницу. Вопросы решили благодаря сообщениям в соцсетях.

С середины июня более 50 детских площадок в Самарской области привели в порядок, и эта работа продолжается.

«В июне ЦУР Самарской области зафиксировал 220 сигналов от жителей региона с просьбой отремонтировать или демонтировать сломанные игровые элементы, убрать мусор, организовать покос травы на детских площадках, привезти песок. Данные инциденты не требуют больших финансовых затрат, но от них зависит безопасность детей. Сотрудники ЦУР берут сообщения на контроль, муниципалитеты организуют выездные комиссии. Мы также взаимодействует с Государственной жилищной инспекцией в данном вопросе», - отметил руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков.

«В адрес государственной жилищной инспекцией Самарской области увеличилось количество обращений, связанных с ненадлежащим содержанием, неудовлетворительным техническим состоянием детских игровых площадок. В большей степени подобного рода сигналы приходит в инспекцию из Центра управления регионом. Рассматриваются подобного рода обращения в укороченные сроки, так как это связано с безопасностью детей», - отметил Евгений Федюкин, заместитель руководителя ГЖИ Самарской области.

Специалисты ГЖИ Самарской области призывают граждан сообщать о недостатках детских площадок. Особенно в ситуациях, когда игровые комплексы находятся на балансе многоквартирного дома, а управляющая компания не реагирует на жалобы.

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