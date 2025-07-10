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Более 300 общественных пространств ежегодно благоустраивают в Самарской области

10 июля 2025 19:22
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Более 300 общественных пространств ежегодно благоустраивают в Самарской области

В Самаре, Тольятти, Жигулевске, Октябрьске и других муниципалитетах появляются новые зоны отдыха - точки притяжения жителей. Задачи по преобразованию территорий решаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошёл в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главное, что при планировании учитывается мнение людей. 

Особое внимание - паркам, где любят отдыхать жители: продумываются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, велодорожки, удобная навигация и озеленение.

С 2017 года в порядок приведено около 9 тысяч парков по всей стране. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

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