Более 20 инициатив жителей Ленинского района Самары будут реализованы в 2025 году

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В рамках прямого эфира, который провела накануне глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко, были озвучены планы по озеленению и комплексному благоустройству дворов.



«В рамках первой очереди благоустройства дворовых территорий и проездов за счет городского бюджета, а также по программам «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет Самарской области» воплотим в жизнь более 20 проектов жителей по благоустройству. Большая часть проектов включают в себя помимо асфальтировки двора, установку детских и спортивных площадок», - рассказала глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.



По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в первую очередь вошло 4 дворовых пространства по улицам Молодогвардейская, 168, 170, 172, Самарская, 165, Ленинская, 202, Галактионовская, 81. Правительство Самарской области поддержало по программе «Народный бюджет» инициативы жителей по благоустройству территории и парковочных карманов во дворе по адресу ул. Пушкина, 223, у дома №270 по улице Самарской будет обустроена спортивно-игровая площадка, также будет реализован проект «Спорт для всех», предусматривающий устройство спортивной площадки на дворовой территории по улице Молодогвардейской, 207.



Кроме того, за счет средств бюджетов разного уровня в Ленинском районе запланированы работы по обновлению асфальтового покрытия на проездах и тротуарах в 15 дворах.



«Мы уже начали подготовку к озеленению района, органы территориального общественного самоуправления оказывают содействие жителям в озеленении, выделяют рассаду цветов. Обязательно проведем полюбившийся жителям конкурс Цветущий Ленинский» на самую эстетичную клумбу, газон и красиво оформленную летом дворовую территорию в целом», - сказала Елена Бондаренко.



В рамках подготовки к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в центральном районе Самары разместят порядка 40 цветочных композиций в рамках акции «Звезды Победы».

Фото: администрация Самары