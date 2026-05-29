Благоустройство самарских общественных пространств стартует в июне

В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из бюджета города на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов выделено более 232 млн рублей. Все работы выполнит самарская компания «Вектор 21».



В парке Щорса установят фонтан, уложат новое плиточное покрытие на площади еще 1,9 тысячи квадратных метров, а также завершат ремонт входной группы, установят скамейки, кресла под навесом и другие малые архитектурные формы. Там же улучшат систему освещения — дополнительно будет установлено 16 световых опор. В парке «Воронежские озёра» на площади 1,6 тысячи квадратных метров устроят тротуары с плиточным покрытием, разместят 11 скамеек, арт-объект «Мостик», установят 30 световых опор. В сквере у ДК «Искра» обустроят 780 квадратных метров тротуарных дорожек, установят новые скамейки, урны и светящиеся качели.



На всех трех общественных территориях благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет выполнено озеленение, наибольшее количество растений появится в сквере у Дома культуры «Искра». На газонах смонтируют систему автополива. По поручению главы города Самары Ивана Носкова на всех благоустроенных пространствах будут установлены камеры видеонаблюдения.

