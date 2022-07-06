Благодаря нацпроекту в Самарской области восстанавливают дорогу к поселку Тремасово

100

Единственный путь к региональной трассе для жителей села Тремасово Красноярского района Самарской области восстанавливают на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Дорогу «Большая Каменка – Тремасово», 11 километров, впервые обновляют на всем протяжении, с этапа строительства - с 1980 года.

«У нас по Красноярскому району конечное село, граничащее с другим районом. Это единственная дорога, которая связывает с цивилизацией наше село Тремасово. В свое время ее строили 4 года, с 1976 по 1980 годы. После этого был только частичный, ямочный ремонт. Конечно за эти годы она разрушилась, и мы давно просили ремонт. Вот включили её в программу национальных проектов, теперь полностью приводят в порядок. У нас здесь еще ходит школьный автобус, возит детей в Большую Каменку», - поделился Николай Юркин, житель села Тремасово.

Трассу восстанавливают с применением современной технологии холодной регенерации, что обеспечит усиление основания дороги. Такая технология особенно актуальна для участков длительной эксплуатации без ремонта. Слой, полученный после ресайклинга на основе вяжущего, является достаточно прочным, чтобы держать нагрузку от дорожного движения и достаточно гибким, чтобы препятствовать проникновению отражённых трещин с основания на верхний слой.

«Перерабатываем существующее основание дорожного полотна, с добавлением битумных, цементных, вяжущих, щебня средней и мелкой фракции. После добавления этих составляющих укладываем основание и уплотняем катком. Затем проходит грейдер – планирует и профилирует. Заключительным этапом опять идёт каток, который уже доуплотняет и закрывает поры. На готовое основание уложим верхний слой дорожного покрытия толщиной 6 см в соответствии с новым действующим ГОСТом», - разъяснил начальник участка Алексей Божков.

Также, проектом предусмотрено: ремонт водопропускных труб, укрепление обочин, установка дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесение разметки. К сдаче объект будет готов к 1-му октябрю текущего года.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.