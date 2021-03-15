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Автодорогу у Волжского шоссе в Самаре пока строить не будут

15 марта 2021 13:38
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Автодорогу у Волжского шоссе в Самаре пока строить не будут

Стало известно, что торги на аренду земельного участка, который предназначался для строительства автомобильной дороги у Волжского шоссе, пока проводить не будут.

В официально опубликованных документах появилось извещение, в котором сказано, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводиться  в назначенную дату 29 марта не будет. Речь идёт о территории площадью 24808 квадратных метров, которая располагается в Кировском районе близ Волжского шоссе. В опубликованном документе так и сказано, что участок предназначался для строительства автомобильной дороги.

Информация о том, что земельный участок рядом с Волжским шоссе будет отдан в аренду на 6 лет, была озвучена еще в середине февраля. После этого проходили общественные слушания.

Протяженность дороги планировалась 500 метров, но для этого необходимо было вырубать деревья. Стало ли это причиной для изменения планов властей неизвестно. Равно, как исходя из документов не понятно, отменён аукцион на аренду участка временно или навсегда непонятно, пишет ГТРК Самара.

Фото pixabay.com

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