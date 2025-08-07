Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»

148

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий на странице проекта.

Специалисты с платформы Авито Услуг объединились с волонтерами фестиваля, чтобы продолжить работы по восстановлению дома купца Андрея Фроловича Кожевникова, расположенного на Коммунистической, 5. Он также известен как «Дом с часами» из-за деревянных часов на фасаде здания. Планируется обустроить приямки и водоприемные воронки по периметру цокольного этажа фасада дома, которые необходимы для гидроизоляции. Три года до этого волонтеры расчищали дом от советских пристроек, был полностью разобран бревенчатый первый этаж, сохранены и законсервированы ценные исторические детали. С обустройства приямков и гидроизоляции начнется полноценные работы по восстановлению дома, к которым будут привлечены квалифицированные рабочие с Авито Услуг.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как «Том Сойер Фест». Это не просто о восстановлении городской среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. На нашей платформе собрано множество талантливых людей, и неудивительно, что многие из них откликнулись на призыв помочь в восстановлении культурного наследия. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас. Это наш культурный след, и с Авито мы не просто решаем задачи, мы создаем пространство для жизни, вдохновения и совместного творчества!», – говорит Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Дом был построен купцом Андреем Фроловичем Кожевниковым на Оренбургском тракте – между 1850 и 1860 годами это была окраина города. Именно удаленность помогла сохранить дом от частых в то время пожаров в Самаре, поэтому здание по праву считается одним их старейших сохранившихся деревянных домов.

«Несмотря на то, что в Самаре фестиваль проводится уже 10 лет, дом Кожевникова – первый такой сложный объект, который мы восстанавливаем целиком, начиная с 2022 года. Здесь без помощи профессионалов и поддержки партнеров не обойтись. Бревна первого этажа сгнили, поэтому с помощью специалистов мы разобрали дом, сохранив все ценное – двери, балясины, печь, наличники и резьбу», – комментирует Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест».

Дом является уникальный образцом зодчества и отличается оригинальным оформлением наличников, сложными накладными элементами на фасаде и неповторимой деревянной резьбой. Главная особенность объекта – деревянное украшение фасада в виде часов со стрелками, застывшими на времени 12 часов 40 минут, инициалами купца Кожевникова – «АФК». Такое оформление невозможно встретить нигде в России, что делает лицевую сторону этого здания поистине уникальной. В конце 2022 года дом был включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия.

В доме Кожевникова планируется разместить центр самарского «Том Сойер Феста» с мастерскими, складом и помещениями для проведения культурно-массовых мероприятий: лекций, мастер-классов и пр.