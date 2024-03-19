Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре ведется круглосуточно

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В Самаре ремонт организован непрерывно, в две смены (дневную и ночную). В частности, сегодня днем в нормативное состояние приводят несколько объектов улично-дорожной сети: бригады трудятся на улицах Фрунзе, Центральной, XXII Партсъезда, Силовой, 9 просеке и других участках, по которым поступало большое количество обращений горожан. При формировании графика работ учитываются также предписания надзорных органов и, конечно, результаты мониторинга состояния дорог – им занимаются специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» (учреждения, подведомственного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара). Все это дает основания для постоянного пополнения перечня объектов, которые требуется охватить сезонными ремонтными работами.

В ожидании масштабной дорожной ремонтной кампании, принимают неотложные меры. На локациях с ямочностью подготавливают «карты», придавая им аккуратную форму, покрытие очищают и осушают, а затем «карты» заполняют литой смесью. Далее следует выждать 15-20 минут, после чего по участку разрешается движение транспорта. Важно, чтобы смесь полностью застыла, в противном случае работы потребуется переделать.

Контроль ведется непрерывно: за выпуском литой смеси на заводе и ее доставкой на дорожные объекты, за процедурами подготовки локаций и температурой материала в процессе укладки. Внимательно следят и за тем, чтобы перед заливкой асфальтобетона покрытие было достаточно сухим. Впрочем, незначительная влажность аварийно-ямочному ремонту не помеха, так как остатки влаги выпариваются за счет температуры литой смеси, нагретой до 220-250 градусов С.

В дальнейшем, после ликвидации ямочности, специалисты продолжают адресное наблюдение, ведь сохранность отремонтированного покрытия – один из факторов, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Фото: администрация Самары