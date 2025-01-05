АО «Экология» организует сбор живых елей после новогодних праздников.

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Во всех районах Самары с 6 по 15 января будут установлены специальные зелёные бункеры – «лодочки» для ёлочек.

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд Реабилитационного центра «Иппотерапия». Эта некоммерческая организация проводит занятия по верховой езде для детей с ограниченными возможностями здоровья на бесплатной основе.

Чтобы ёлки не захламляли контейнерные площадки и получили вторую жизнь – приносите их в бункеры по следующим адресам:

Октябрьский район:

⎯ пр. Ленина 26/Полевая

⎯ ул. Маломосковская/Революционная

⎯ ул. Авроры/ Дыбенко



Советский район

⎯ ул. 22 партсъезда 38

⎯ ул. Дыбенко/Ивана Булкина

⎯ ул. Аэродромная 72

⎯ ул. Ново-Вокзальная/ул.Физкультурная



Промышленный район

⎯ 5-я просека/Солнечная

⎯ ул. Вольская 73/ Ново-Вокзальная

⎯ пр. Кирова 304

⎯ ул. Стара Загора 137

⎯ ул. Ново-Вокзальная 217



Кировский район

⎯ ул. Стара Загора/Ташкенская (остновка «Колизей»)



Красноглинский район

⎯ ул. Сергея Лазо 11

⎯ бул. Ивана Финютина/Маршала Устинова



Куйбышевский район

⎯ ул. Белорусская 131



Самарский район

⎯ ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.)



Железнодорожный район

⎯ ул. Чернореченская/Владимирская

Ленинский район

⎯ ул. Маяковского 97