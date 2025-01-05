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АО «Экология» организует сбор живых елей после новогодних праздников

5 января 2025 12:23
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АО «Экология» организует сбор живых елей после новогодних праздников.

Во всех районах Самары с 6 по 15 января будут установлены специальные зелёные бункеры – «лодочки» для ёлочек.

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд Реабилитационного центра «Иппотерапия». Эта некоммерческая организация проводит занятия по верховой езде для детей с ограниченными возможностями здоровья на бесплатной основе.

Чтобы ёлки не захламляли контейнерные площадки и получили вторую жизнь – приносите их в бункеры по следующим адресам:

Октябрьский район:
⎯ пр. Ленина 26/Полевая
⎯ ул. Маломосковская/Революционная
⎯ ул. Авроры/ Дыбенко
 
Советский район
⎯ ул. 22 партсъезда 38
⎯ ул. Дыбенко/Ивана Булкина
⎯ ул. Аэродромная 72
⎯ ул. Ново-Вокзальная/ул.Физкультурная
 
Промышленный район
⎯ 5-я просека/Солнечная
⎯ ул. Вольская 73/ Ново-Вокзальная
⎯ пр. Кирова 304
⎯ ул. Стара Загора 137
⎯ ул. Ново-Вокзальная 217
 
Кировский район
⎯ ул. Стара Загора/Ташкенская (остновка «Колизей»)
 
Красноглинский район
⎯ ул. Сергея Лазо 11
⎯ бул. Ивана Финютина/Маршала Устинова
 
Куйбышевский район
⎯ ул. Белорусская 131
 
Самарский район
⎯ ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.)
 
Железнодорожный район
⎯ ул. Чернореченская/Владимирская

Ленинский район
⎯ ул. Маяковского 97

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