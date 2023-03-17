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9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году

17 марта 2023 13:22
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9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году

На территории Самарской области ведется активная реализация федеральных проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на сегодняшний день в регионе в реализации находятся одновременно 9 объектов. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году, что позволит существенно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод», – отметила заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России Татьяна Волкова. Среди них реконструкция канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске, Нефтегорске, в селе Солнечная Поляна городского округа Жигулевск и в поселках Лебедь и Усть-Кинельский городского округа Кинель, реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод в Самаре, строительство сети дождевой канализации в Нефтегорске, очистных сооружений в поселке Новокашпирский городского округа Сызрань. Строительство еще одного объекта – современные очистные сооружения канализации производительностью 1 050 м3 в сутки в селе Елховка Самарской области – уже завершено.

Работы велись с 2021 года, на реализацию проекта из федерального бюджета было направлено порядка 230 млн рублей. В настоящее время объект готовится к вводу в промышленную эксплуатацию. Комплекс построенных очистных сооружений предназначен для очистки хозяйственно-бытовых стоков и предусматривает механическую очистку, глубокую биологическую очистку в аэротенках нитри-деитрификаторах со стадией реагентной дефосфотации и с глубокой очисткой на осветлительных фильтрах, обеззараживанием очищенных стоков методом ультрафиолетового облучения.

Следует отметить, что за период действия федерального проекта «Оздоровление Волги» уже введены в эксплуатацию 7 объектов. В результате реализации мероприятий объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод в Самарской области удалось снизить до 0,2414 тыс. км3 в год, а к концу 2024 года планируется сократить до 0,1050 тыс. км3 в год.

«Также в Самарской области в этом году предстоит ввести в эксплуатацию 8 объектов по федпроекту «Чистая вода». Еще 2 объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Кроме того, с момента начала программы, с 2019 года, в регионе уже построены и введены 9 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это позволило повысить долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, до 86%», – рассказала Татьяна Волкова. Следует отметить, что к концу 2024 года процент доли населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, планируется повысить до уровня 91,1%, городского населения – до 94,9%.

Один из объектов водоснабжения получит ввод в эксплуатацию в ближайшее время – это Ветлянский артезианский водозабор в городе Нефтегорске. Его строительство направлено на восстановление городского водозабора из поверхностного источника – реки Большой Кинель с заменой более 18 км магистрального водовода.

Водозабор включает в себя: 17 артезианских скважин с насосными станциями I подъема над ними, насосную станцию II подъема и станцию обеззараживания, а также 2 резервуара чистой воды емкостью 700м3 каждый с двумя фильтр-поглотителями, камеры переключения, трансформаторную подстанцию и дизель-электрическую установку. Мощность водозабора составляет 4000 м3 в сутки. Запуск нового объекта позволит обеспечить 9785 человек бесперебойным и качественным водоснабжением.

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