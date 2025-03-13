81 многоквартирный дом капитально отремонтируют в Ленинском районе Самары

139

В 2025 году Фонд капитального ремонта Самарской области планирует капитально отремонтировать 81 многоквартирный дом в Ленинском районе Самары. 12 марта в рамках прямого эфира глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко рассказала о выбранных собственниками видах ремонтных работ и ответила на ряд вопросов жителей.



«В этом году число домов, которые будут капитально отремонтированы в нашем районе, увеличилось. Напомню, капитальный ремонт домов финансируется только за счет средств, перечисленных жителями в качестве взносов за капремонт. Сейчас задолженность жителей по капремонту существенная, но управляющие компании и ТСЖ прикладывают все силы, чтобы ее сократить. Они не меньше жителей должны быть заинтересованы в ремонте домов, тем более что иногда капремонт – это единственная возможность провести самые дорогостоящие работы на доме», - подчеркнула глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.



На 10 многоквартирных домах района капремонт уже стартовал, на 54 объектах ведется подготовка к ремонту. В рамках ремонтной кампании подрядные организации выполнят порядка 110 видов работ, в том числе ремонт фасада, крыш, внутридомовых инженерных коммуникаций. Контроль за выполнением всех работ осуществляет Фонд капремонта Самарской области совместно с районной администрацией и управляющими компаниями.



«Помимо капремонта многоквартирных домов, в Ленинском районе наводим порядок и в учреждениях соцсферы. Благодаря поддержке главы города Ивана Николаевича Носкова в этом году отремонтируют спортивные залы в школах: №25 и №70. Современные спортивные залы будут оснащены новым оборудованием, в помещениях появится достаточное освещение, новый интерьер», - рассказала Елена Бондаренко.

Фото: администрация Самары