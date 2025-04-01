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55 инициатив самарцев получили поддержку по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году

1 апреля 2025 15:46
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Победители получат софинансирование из областного бюджета в размере до 92% от стоимости проектов.

В Самаре стали известны победители конкурса общественных проектов по программе «Народный бюджет Самарской области». В Самарской области в 2025 году в рамках нее будет реализовано 283 инициативы населения, в том числе 55 проектов на территории Самары. Победители получат софинансирование из областного бюджета в размере до 92% от стоимости проектов.

«Хочу сказать спасибо жителям – за неравнодушие и активную гражданскую позицию. За каждым проектом стоит масштабная работа, которую они провели совместно с районными администрациями И, конечно, благодарю губернатора Самарской области за возможность сделать наш город более красивым и комфортным. Остальных жителей призываю присоединяться – все возможно, если действовать, и делать это сообща! Именно от вас во многом зависит то, каким будет наш город через год, пять или десять лет», - отметил глава города Самары Иван Носков. 

Среди проектов, победивших во втором конкурсном отборе, - устройство детских и спортивных площадок, парковок, клумб и газонов, благоустройство скверов, ремонт дворовых проездов, тротуаров и др. С инициативой, напомним, могли выступить как жители, так и органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования.

«Программа дает возможность создавать комфортное и красивое пространство для жизни, учитывая мнение каждого. В частности, в Самарском районе благодаря подобному проекту открылась не одна детская и спортивная площадка. Таким образом, территории получают новую жизнь и становятся местом притяжения для жителей», - сказал заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов. 

Напомним, программа «Народный бюджет Самарской области» действует на территории региона по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года и является преемником государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».

Подробная информация о направлениях программы, условиях участия и формах поддержки размещена на сайте Правительства Самарской области https://www.samregion.ru/open_government/narodnyj-byudzhet-samarskoj-oblasti/. 


Перечень проектов-победителей конкурса общественных проектов в рамках программы «Народный бюджет Самарской области» доступен в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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