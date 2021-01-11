5 малых городов Самарской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству

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Ежегодно населенные пункты Самарской области представляют свои разработки во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Они не раз одерживали победы и претворяли свои идеи в жизнь.



Всероссийский конкурс организован по поручению Президента РФ Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году, затем его решили организовывать уже в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который в Самарской области реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова.



Итоги конкурса будут подведены 1 сентября. Участвовать в нем могут пять городов региона - Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево. По некоторым данным, заявки уже готовятся. До 1 марта муниципалитеты должны провести общественные обсуждения проектов. А затем до 20 мая сформировать конкурсные заявки и направить их в областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.



В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск. Города представили проработанные проекты по обновлению набережных и парковых зон, которые были реализованы.



В основу конкурсного проекта Кинеля был взят тезис "Кинель - город чистых озер". Здесь благоустроены сквер и набережные озера Ладного. В Жигулевске преобразилось излюбленное место отдыха жителей - парк 40 лет ВЛКСМ. Новый облик стал у центрального парка в Отрадном. Он теперь - центр семейного отдыха жителей и гостей города. А в Сызрани благоустроена набережная у Кремлевского холма.



В 2020 году Минстрой РФ провел два конкурса - в марте и сентябре. В весеннем победу одержал Нефтегорск с проектом "Благоустройство парка "Молодежный", а в осеннем - снова Кинель с разработкой "Парк на озере Крымское". А также Октябрьск, представители которого разработали концепцию благоустройства "Парка Поколений", передает sova.info.

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области/sova.info