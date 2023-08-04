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34 офиса центров занятости в Самарской области станут комфортнее благодаря нацпроекту

4 августа 2023 15:25
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34 офиса центров занятости в Самарской области станут комфортнее благодаря нацпроекту

В 34-х офисах центров занятости населения Самарской области в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, ведутся работы по модернизации. Регион вошел в число 17 пилотных субъектов РФ, которые в этом году проводят мероприятия по комплексной модернизации сети центров занятости.

Буквально на днях самарский опыт работы по этому направлению оценили полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В ходе рабочей поездки вместе с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым они посетили Управляющий центр занятости населения, который готовится к открытию по стандартам бренда «Работа России». Антон Котяков отметил, что работа по модернизации службы занятости в регионе проводится на достойном уровне в соответствии со стандартам, которые сейчас формируются в федеральном министерстве труда. В приоритете – комплексный формат исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя, внедрение принципа клиентоцентричности. То есть, кроме оказания госуслуг, специалисты при необходимости подбирают меры поддержки и сервисы, которые помогут в трудоустройстве и развитии карьеры гражданина, а также увеличении кадрового потенциала работодателя. Так, например, если человек за полгода не смог найти работу, специалисты центра предложат ему еще ряд мер поддержки: профориентация, умение себя позиционировать на собеседовании у работодателя, окажут помощь в составлении резюме или пройти стажировку и дополнительное обучение практическим навыкам.

Центры занятости обновляются в Новокуйбышевске, Чапаевске, Богатовском, Борском, Кошкинском, Елховском, Исаклинском и других районах. Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина побывала на объектах, чтобы вместе с руководством муниципалитетов оценить ход ремонта.

В большинстве центров занятости основной объем работ уже завершен – выполнен ремонт фасада зданий и внутренних помещений. Помещения стали более светлыми и комфортными для посетителей и сотрудников центров. Обновление ведется в едином фирменном стиле бренда «Работа в России», что сделает здания офисов ЦЗН не только удобными, но и узнаваемыми. В центрах занятости появятся современные залы ожидания и зоны приема посетителей, электронная очередь. Также будет установлена новая мебель и оборудование. Изменения коснутся и организации работы центров занятости –они будут действовать в формате кадровых центров.

«Мы начинаем работать по новым стандартам, - отметила Ирина Никишина, - и гражданин, и работодатель могут получить в центрах занятости целый комплекс услуг, направленных на решение вопросов, с которыми они обратились в службу занятости. Масштабное обновление проходит по всей области, это позволит повысить эффективность нашей работы».

Завершение ремонта планируется в третьем квартале. Администрации муниципалитетов со своей стороны планируют провести благоустройство прилегающей к центрам занятости территории.

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