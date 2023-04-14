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15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.



Кроме представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, предприятий и организаций, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и активные горожане.



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