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15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник

14 апреля 2023 11:14
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15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник

15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
 
Кроме представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, предприятий и организаций, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и активные горожане. 
 

Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом "ГИС ЖКХ": 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses

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