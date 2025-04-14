вице-губернатор Антон Емельяненко провел личный прием предпринимателей

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В Правительстве Самарской области состоялся очередной прием предпринимателей. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева «Час предпринимателя» еженедельно проводят первые лица Самарской области, а также министерств и муниципальных образований региона.

На вопросы предпринимателей ответил вице-губернатор Антон Емельяненко. Одним из обратившихся стал генеральный директор кинокомпании ООО «Блэк Бокс Продакшн» Павел Сарычев. Он попросил помочь в организации съемок сериала. Восьмисерийная медицинская драма «Небесная неотложка» расскажет о работе вертолетной бригады скорой помощи, спасающей людей из труднодоступных населенных пунктов.

Павел Сарычев отметил, что все необходимое для съемок в Самарской области есть - помощь нужна, в частности, с согласованием полетов. «Для съемок этого проекта мы сначала рассматривали другой регион, но когда главный продюсер приехала с мастер-классами на выставку «Самара», она поменяла свое решение, сказав: здесь круто, здесь Волга, здесь есть люди, которые нам помогут. Мы поможем Самарской области выделиться из всех регионов», - подчеркнул гендиректор кинокомпании.

Ранее компания уже работала в регионе - в 2023 году здесь снимали сериал «Цирк», показ которого прошел на одном из федеральных телеканалов. «Небесную неотложку» также покажут зрителям всей страны.

«Наша выставка «Самара», организованная по инициативе губернатора, стала возможностью для продвижения региона, для поддержки креативных проектов. Мы видим большой потенциал креативных индустрий с точки зрения их вклада в экономику региона и готовы поддерживать важные и интересные проекты», - подчеркнул Антон Емельяненко.

Еще одним вопросом для обсуждения стало создание животноводческого комплекса. С вопросом о поддержке обратился Иван Попов, учредитель сельхозпредприятия «Парфеновское». Компания уже более десяти лет успешно работает в Кинельском районе и планирует значительно расширить своё производство. Речь идёт о строительстве комплекса на 2 400 голов дойного стада. Предприниматель попросил помощи в подборе подходящего земельного участка и предоставлении мер поддержки. Вице-губернатор поручил минсельхозу, минэкономразвития и минфину региона подготовить предложения по поддержке проекта.

Антон Емельяненко также предложил предпринимателю наладить диалог с заводом, разрабатывающим беспилотные системы. «Сегодня мы определяем матрицу спроса на БАС в сфере лесного хозяйства, но агронаправление для нас сейчас - безусловный приоритет», - подчеркнул вице-губернатор.

Самарская компания «Развитие» намерена расширять географию поставок инновационного образовательного продукта - анатомического стола «Пирогов». Уникальная разработка, созданная совместно с преподавателями СамГМУ, помогает в обучении студентов медицинских вузов. Столы закупают не только российские университеты, но и многие зарубежные вузы. Сегодня компании необходимо содействие в организации экспорта в страны Персидского залива.

«Я хотела бы поблагодарить правительство Самарской области - мы уже являемся получателем господдержки от Центра поддержки экспорта. В центре нам помогали с адаптацией сайта, с поиском партнеров и с сертификацией. Мы рассчитываем на то, что эти программы поддержки будут продолжаться в Самарской области, потому что для малого бизнеса это существенная помощь», - отметила врио генерального директора ООО «Развитие» Мария Федорова.

Антон Емельяненко поручил министерству экономического развития подготовить предложения по комплексной поддержке компании для выхода на новые рынки.

Поддержка бизнеса в регионе реализуется благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области