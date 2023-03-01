«Весенняя ярмарка» в Самаре: к участию приглашают самозанятых

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Со 2 по 6 марта самозанятые Самарской области смогут принять участие в масштабной «Весенней ярмарке – 2023». Площадкой для маркета и организатором станет выставочный центр «Экспо-Волга», а региональный центр «Мой бизнес» выступит партнером мероприятия.



Участников и гостей ярмарки ждет насыщенная деловая и развлекательная программа, лекции, мастер-классы, творческие встречи, театральные и музыкальные выступления для всей семьи, а еще, конечно, товары от самарских производителей.



«Весенняя ярмарка» в Самаре – отличная возможность для самозанятых представить свою продукцию широкой аудитории и стать частью яркого и интересного городского события.



Участники, прошедшие отбор, смогут представить свою продукцию на площадке со 2 по 6 марта с 10:00 до 19:00. Ежедневно мы будем предоставлять 5 мест для участия – обязательно присоединяйтесь.



Сделать это просто: заполните заявку по ссылке.



Внимательно ознакомьтесь с условиями и ожидайте ответа от организаторов.