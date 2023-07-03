В Струковском саду в Самаре пройдет ярмарка самозанятых

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15-16 июля в Струковском саду при поддержке регионального центра «Мой Бизнес» пройдет ярмарка товаров и продукции самозанятых мастеров Самарской области.

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые из разных отраслей: создания сувениров, одежды и украшений, производства пищевой продукции, предметов интерьера, игрушек и др.

Уникальная продукция мастеров и производителей со всего региона привлечет внимание аудитории и найдет своего покупателя. Событие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ярмарка будет работать на протяжении двух дней в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев - в Струковском саду - с 11:00-21:00.

Каждому участнику будет предоставлено место для выставки своих товаров, а также необходимое оборудование для комфортной работы.

Помимо выставки-продажи на маркете будет организована развлекательная программа для посетителей всех возрастов. Это создаст приятную атмосферу и привлечет больше потенциальных клиентов. Организатором маркета выступает команда «Promarket Samara».

Заявки принимаются до 11 июля 2023 года по ссылке. О результатах отбора станет известно уже 12 июля - участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области