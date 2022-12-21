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В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться

21 декабря 2022 12:48
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В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться

За четыре года при поддержке государства в Самарской области создано 42 новых сельскохозяйственных потребительских кооператива. Членами этих кооперативов стали 507 предприятий малого и среднего бизнеса, владельцы личных подсобных хозяйств. Государственную поддержку на сумму более 87 млн рублей за счет бюджетных средств получил 31 СПоК, что позволило приобрести в кооперативы сельскохозяйственную технику, перерабатывающее оборудование и крупный рогатый скот на сумму 174 млн рублей.

Правительство Самарской области ведет активную работу по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Объединение малых предприятий под эгидой кооперации более эффективно. Оно ведет к упрощению решения вопросов реализации продукции, модернизации машинно-тракторного парка, а значит и укреплению финансовой стабильности каждого из них. Всестороннюю поддержку фермеров, как адресную, так и рассчитанную на кооператив, Глава региона Дмитрий Азаров поставил среди первостепенных задач развития АПК: «Конечно, необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования. В совокупном объеме производства продукции сельского хозяйства вклад этих предприятий растет», - подчеркнул Губернатор.

Только в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в сельскохозяйственные потребительские кооперативы области принято 134 новых члена из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 14 кооперативам оказана государственная поддержка.

Основным механизмом поддержки является возмещение СПоКам 50% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки и животных. На эти цели направлено более 45 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

В следующем году финансирование мероприятий по поддержке сельскохозяйственных кооперативов запланировано в размере 67,2 млн рублей. Средства позволят оказать комплексную государственную поддержку не менее 19 СПоК.

Антонина Касаткина, учредитель ООО «Перспектива «КС», член кооператива «Перспективный» м.р. Шигонский: «Ежегодно, начиная с 2019 года, наш кооператив получает господдержку в рамках национального проекта. Мы занимаемся переработкой мяса, производством колбас и мясной продукции, а также ее реализацией. Поэтому субсидии от государства для нас играют важную роль, с их помощью мы закупаем технику и оборудование. На сегодняшний день мы не только приобрели несколько единиц сельскохозяйственной техники, но и обновили оборудование в цехе переработки, а также приобрели торговое оборудование для наших магазинов».

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