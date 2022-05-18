В Самарской области пройдет ежегодный предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

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Форум «Мой бизнес 63» пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес» и стартует 26 мая 2022 года в День Российского предпринимательства. Форум состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и станет площадкой для поиска новых возможностей и путей развития. Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров уделяет особое внимание созданию комфортных условий, эффективной инфраструктуры для работы и развития малого и среднего бизнеса.

«В этом году вместе с участниками форума мы обсудим актуальную повестку и поговорим о работе в новых экономических условиях. Особое внимание уделим мерам государственной поддержки, которые активно утверждаются федеральным центром и регионом. Мы предусмотрели секции, посвященные налоговому режиму и поддержке самозанятых, перспективам и свежим тенденциям в экспорте, работе на маркетплейсах, современным маркетинговым инструментам и многому другому, - рассказал о программе события министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Уверен, что для каждого участника форум станет площадкой получения полезной информации, обмена опытом, общения с коллегами и единомышленниками. Приглашаю предпринимателей подавать заявки, участвовать в секциях, семинарах и мастер-классах и провести это время с максимальной пользой».

Принять участие в мероприятиях форума смогут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Самарской области, а также сотрудники региональных компаний.

В дни работы форума запланированы мастер-классы по продвижению своей продукции, работе в соцсетях, франшизе и масштабированию, повышению клиентоориентированности бизнеса. Пройдет целая серия практических семинаров по выбору рынка, проведению эффективных переговоров и др. В программу также включен круглый стол с торговыми представителями Казахстана, Узбекистана и Армении.

Событие будет интересным и полезным как для начинающих предпринимателей, так и для опытных представителей бизнеса с прицелом на экспорт. Подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.