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В Самарской области до конца года планируется открыть еще три центра «Мой бизнес»

27 октября 2021 16:57
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До конца года центры должны открыть свои двери для предпринимателей Похвистнево, Октябрьска и Кинеля.

До конца года центры должны открыть свои двери для предпринимателей Похвистнево, Октябрьска и Кинеля. А в 2022 планируется создать аналогичную площадку в Жигулевске. Еще на трех площадках предприниматели смогут получать все необходимые услуги в режиме «одного окна».

В центрах «Мой бизнес» можно получить юридическую консультацию, разобраться с бухгалтерскими вопросами, зарегистрироваться в качестве самозанятого и получить много других услуг. 

Центры «Мой бизнес» создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», по поручению Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня, так называемые, «Дома предпринимателей» действуют в Тольятти, Сызрани, Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске. В Самаре в апреле этого года был открыт большой региональный центр, в котором разместилась вся инфраструктура развития предпринимательства Самарской области. «Надеюсь, что такие центры мы сможем рассматривать, в том числе, как центры развития кадрового потенциала, самореализации, что является одной из основных задач национальных проектов, инициированных Президентом страны», – отметил глава региона в ходе торжественной церемонии открытия регионального центра. 

Компетентные специалисты центров «Мой бизнес» помогут разобраться с вопросами налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки по различным программам. 

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, сегодня власти региона прилагают максимум усилий, чтобы местным предпринимателям было комфортно развивать свои бизнес-проекты. «Центры «Мой бизнес» для предпринимателей – это возможность сэкономить свое время. Здесь компетентные специалисты проконсультируют их по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого. Они также расскажут, на какую поддержку можно рассчитывать в каждом конкретном случае, помогут составить заявку на получение услуги. Для предпринимателей, которые нуждаются в офисном помещении или площадке для проведения обучающих семинаров или тренингов для своих сотрудников, в центрах действуют коворкинги, переговорные комнаты и конференц-залы», - рассказал о работе центров министр.  В качестве дополнения к работе центров в Самарской области создан Единый портал господдержки бизнеса, «горячая линия» 8-800-300-63-63, а также телеграм-чат. По всем этим каналам связи предприниматели могут задать любые интересующие их вопросы.

 

Фото из открытых источников

 

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