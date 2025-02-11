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Тольяттинский производитель пластиковых окон внедряет бережливое производство

11 февраля 2025 10:43
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Тольяттинский производитель пластиковых окон внедряет бережливое производство

Тольяттинское предприятие «Спецремстрой-Т» приступило к улучшению процессов производства. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что с 2025 года этот проект является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость поддержки промышленных предприятий для региона и считает приоритетом повышение производительности труда. «Повышение производительности труда – приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы»,- сказал глава региона.

«Спецремстрой-Т» предлагает широкий ассортимент светопрозрачных конструкций из ПВХ, а также предоставляет полный спектр услуг, от замера до гарантийного обслуживания. Среди клиентов компании – строительные организации и государственные учреждения. В том числе партнеры в Новороссии, в частности в Северодонецк и Мариуполь, куда компания уже два года поставляет свою продукцию. Внедрение бережливого производства станет следующим шагом в развитии компании и позволит повысить эффективность бизнес-процессов.

«Мы гордимся нашей историей и репутацией надежного производителя. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» – это стратегический шаг, направленный на дальнейшее развитие и укрепление наших позиций на рынке. Мы видим в этом возможность оптимизировать производственные процессы, повысить качество продукции и сократить издержки. В конечном итоге, это позволит предлагать клиентам еще более качественные и доступные окна, а также обеспечит стабильный рост компании», - комментирует заместитель директора «Спецремстрой-Т» Никита Проценко.

Рабочая группа предприятия уже приступила к изучению основ бережливого производства. Далее эксперты РЦК помогут предприятию оптимизировать логистику, сократить время производственного цикла, повысить производительность труда и снизить брак.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте «Производительность труда» является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.

Фото – Региональный центр компетенций Самарской области.

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