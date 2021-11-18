Суммарный доход самозанятых Самарской области с начала действия налогового режима превысил 12 млрд рублей

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85,3 тысячи жителей Самарской области оформили официальный статус плательщика налога на профессиональный доход. По численности самозанятых наш регион занимает 8 место в России и 2 место в Приволжском федеральном округе. Реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволяет создавать в регионе комфортные условия для развития проектов плательщиков налога на профдоход.

«Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», - сказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с самозанятыми.

«С начала действия налогового режима в Самарской области – 1 января 2020 года – суммарный доход самозанятых составил 12 млрд рублей. Общая сумма налогов, уплаченных пользователями специального налогового режима, составила 357 млн рублей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня самозанятые наравне с предпринимателями могут пользоваться всем комплексом инструментов развития: от консультационных и образовательных услуг, продвижения своих товаров, до получения имущественной и финансовой поддержки».

Для самозанятых сегодня действует максимально низкая ставка по микрозайму Гарантийного фонда Самарской области. Льготный финансовый продукт позволяет получить от 100 до 500 тысяч рублей сроком до 2 лет. Самозанятые могут направить заемные средства на покупку материалов, приобретение имущества, возврат ранее взятых кредитов.

Пользователи специального налогового режима могут принять участие в образовательных программах, организованных по поручению областного минэкономразвития. Спикерами таких курсов выступают опытные предприниматели, федеральные и региональные бизнес-эксперты. Подобные мероприятия позволяют самозанятым получить базовые навыки ведения бизнеса от поиска целевой аудитории до проработки финансовой модели.

В качестве имущественной поддержки самозанятые могут рассчитывать на льготную аренду рабочих мест в коворкинге регионального центра «Мой бизнес». На площадках центра также доступны переговорные комнаты и залы для проведения образовательных и деловых мероприятий.

Для продвижения продукции на площадке портала mybiz63.ru создана онлайн – витрина, на которой сейчас представлены товары и услуги 223 самозанятых. На ресурсе представлены проекты в сфере красоты и здоровья, изготовления декоративных изделий для дома, детских игрушек, услуг в области дополнительного образования, строительства и ремонта, проведения праздничных мероприятий и др. Большой популярностью у самозанятых всего региона пользуются ярмарки, которые регулярно проводятся в Самаре. Так, в сентябре состоялась осенняя ярмарка, которую за два дня посетили более 1000 человек.

Самозанятым также доступны комплексные услуги по продвижению своего проекта, услуга по продвижению социальных сетей, помощь при выходе на маркетплейсы.

«Регистрация в качестве самозанятой позволила моему делу получить помощь в виде участия в разных проектах: профессиональная фотосессия для игрушек, продвижение в соцсетях и блогах», - поделилась самозанятая Марина Никурашина из Безенчукского района, создающая авторские куклы и предметы интерьера.

«Чтобы вести профессиональную преподавательскую деятельность и получать меры поддержки необходимо зарегистрироваться. Я поняла, что гораздо больше преимуществ у тех, кто официально оформил самозанятость, нежели у простых уличных музыкантов, - рассказала джаз-музыкант, барабанщик из Самары, резидент «Дома 77» на ул. Ленинградской Екатерина Ананьева. - Мы были очень удивлены, что в Гарантийном фонде к нам, простым музыкантам, отнеслись как к серьезным бизнесменам. Специалисты помогли составить заявку, собрать необходимый пакет документов, определить имущество для залога. Нас сопровождали на всех этапах, очень быстро рассмотрели документы и вынесли положительное решение».