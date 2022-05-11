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Создание новых рабочих мест и актуальные вопросы малого бизнеса обсудили в Чапаевске

11 мая 2022 17:12
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Уже в июне этого года в ТОСЭР «Чапаевск» планируется запустить в работу логистический центр маркетплейса «OZON».

Уже в июне этого года в ТОСЭР «Чапаевск» планируется запустить в работу логистический центр маркетплейса «OZON». Об этом стало известно в ходе рабочего визита представителей областного министерства экономического развития и инвестиций в Чапаевск, где представители ведомства оценили ход строительства новых объектов, а также пообщались с инвесторами и малым бизнесом.

Одной из точек рабочей программы стала площадка индустриального парка «Чапаевск», где сегодня возводится крупный логистический центр маркетплейса «OZON». В результате реализации проекта будет создано более 3 000 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта. 

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор OZON Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе. «Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области», – подчеркнул Глава региона.

Запустить объект планируется уже в июне этого года. Представители министерства пообщались с подрядчиком, осмотрели корпус, обсудили актуальные вопросы завершения строительства. 

В целом территория индустриального парка «Чапаевск» составляет 193 гектара. Резидентами площадки сегодня являются четыре компании, еще с двумя потенциальными инвесторами ведутся переговоры.  Якорный резидент промпарка – компания по производству сухих строительных смесей «Кнауф». Помимо готовых земельных участков с подведенными коммуникациями и целого комплекса льгот и преференций, инвесторы могут пользоваться особыми условиями, предусмотренными для резидентов территории опережающего социально-экономического развития: обнуление налогов на имущество и землю, льготный налог на прибыль, а также льготная ставка по страховым взносам. 

Сегодня резидентами ТОСЭР «Чапаевск» являются уже 20 компаний с проектами в разных сферах деятельности: создания полиграфических комплексов, производств железобетонных изделий, пластиковой тары, парафармацевтической продукции, электрозаправочной инфраструктуры, а также пищевых и химических производств и др. 

В ходе рабочего визита, представители регионального минэка пообщались с компаниями, которые уже получили такой статус и в настоящее время реализуют свои проекты, пользуясь расширенными возможностями для быстрого запуска предприятий. Участники совещания обсудили существующие проблемы и возможные пути их решения, поговорили о возможностях льготного финансировании инвестпроектов и мерах поддержки резидентов. 

«В Самарской области каждому инвестору мы предлагаем наилучшие условия работы: целый комплекс мер поддержки, развитые инвестиционные площадки, сопровождение на всех этапах реализации проектов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Российские и зарубежные компании высоко ценят партнерство с регионом и те преимущества, которые им готовы здесь предоставить. Результатом такой взаимовыгодной работы становится быстрый запуск производств, создание новых рабочих мест и, как следствие, мощный импульс для развития городских и сельских территорий региона», - добавил министр.

Сотрудники минэкономразвития также встретились с представителями малого и среднего бизнеса Чапаевска. Основное внимание во время обсуждения было уделено принимаемым мерам поддержки бизнеса и возможностям их своевременного использования. Предприниматели высказали свои предложения по разработке дальнейших механизмов помощи. Все идеи и инициативы, полученные в ходе встречи, будут проработаны и рассмотрены для принятия на региональном уровне, а также направлены в федеральное правительство.

Для взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.

 

Фото из открытых источников

 

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