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С помощью соцконтракта многодетная семья из Белозерок расширила производство авторских изделий из дерева

5 октября 2022 11:58
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С помощью соцконтракта многодетная семья из Белозерок расширила производство авторских изделий из дерева

Помощь семьям с детьми – одно из приоритетных направлений государственной политики. В Самарской области этому направлению уделяется особое внимание.  Малоимущие семьи нашего региона могут воспользоваться, в том числе, и такой мерой поддержки, как оформление социального контракта. С начала 2022 года в Самарской области уже более 5950 граждан воспользовались этим видом соцпомощи. 

Социальный контракт предполагает не просто выплаты, а план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержу на каждом этапе.

Антон Студеникин из села Белозерки - молодой предприниматель и глава многодетного семейства. Вместе с супругой Евгенией они изготавливают разделочные доски из ценных пород дерева, фактурные и оригинальные. Собственное дело не только приносит доход, но и сплачивает большую семью. Их дети - два сына и две дочки - часто присутствуют в мастерской рядом с родителями, интересуются ремеслом, предлагают идеи дизайна.

Идея собственного дела родилась в путешествиях: посещая магазинчики домашнего декора, супруги задумались о том, чтобы самим начать изготавливать деревянные изделия -  разделочные доски в скандинавском стиле.

Два месяца назад семья оформила социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности, а полученная соцвыплата была направлена на приобретение фрезерного станка по дереву, который работает с помощью компьютерной программы. Этот станок дал возможность разнообразить ассортимент мастерской и сделать изделия более интересными и сложными по форме, а себестоимость такой продукции снизилась. На выполнение индивидуальных заказов требовалось много времени. Сейчас Антон и Евгения с помощью умной машины налаживают производство менажниц и подносов, сохраняя природный неповторимый рисунок и текстуру дерева. Евгения освоила мастерство пирографии – это художественное выжигание по дереву. Нежные цветы на изделиях - отличительный знак их продукции.

Молодые предприниматели успешно участвуют в различных ярмарках, фестивалях, проводимых в Самарской области, а также представляют свои работы в социальных сетях.

Кроме соцконтракта семья Студеникиных получает все положенные им как многодетной семье меры соцподдержки, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Среди них ежемесячное пособие на детей, компенсация на проезд школьников, компенсация на оплату ЖКУ; ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка; выплата на ребенка от 3 до 7 лет и другие выплаты и пособия.

Помимо развития индивидуального предпринимательства, заключить соцконтракт можно еще по трем направлениям. Это поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление сложной жизненной ситуации. «Для того, чтобы заключить сцоконтракт, гражданину нужно обратиться в комплексный центр соцобслуживания, подать заявление и выбрать направление. Социальный контракт заключается с семьей, у кого средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума», - отмечает Кристина Пудовкина, специалист по социальной работе отделения срочных социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа.

Напомним, что в текущем году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина увеличены размеры выплат по мероприятиям социального контракта «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» до 350 тысяч рублей и «ведение личного подсобного хозяйства» до 200 тысяч рублей.

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