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Проект из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»

1 июля 2025 12:09
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Проект из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»

Самарская компания «Инфинитум» стала победителем в номинации «Работая помогаю». Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» прошло в Москве в рамках форума «Больше чем бизнес», приуроченного к Международному дню социального предпринимательства. До федерального этапа допустили 114 проектов, 34 – стали лауреатами.

«Проект нацелен на улучшение качества жизни уязвимых групп через инновационные медицинские услуги и социальную поддержку. Мы очень рады, что труд всей нашей команды получил высокую, заслуженную оценку на столь высоком уровне. Победа в конкурсе означает, что мы движемся в верном направлении и наша работа – востребована и приносит пользу обществу», — рассказала директор ООО «Инфинитум» Мария Синцова.

Центр реконструктивной дерматологии, косметологии и эстетической реабилитации оказывает медицинскую помощь участникам специальной военной операции, помогая им восстанавливать поврежденные участки кожи лица и тела. Помимо решения важной социальной задачи, проект имеет инновационную составляющую, которая включает разработку отечественных методов лечения и реабилитации.

Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО – один из приоритетов в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.

«Сегодня Самарская область — в числе лидеров по развитию социального предпринимательства. 289 предприятий входят в федеральный реестр социальных предпринимателей. Радует, что наши социальные проекты находят признание на всероссийском уровне. Для наших предпринимателей участие в конкурсе – это возможность представить свои практики, обменяться опытом, почерпнуть идеи коллег из других регионов и использовать их в дальнейшей работе», — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» — федеральная инициатива Минэкономразвития России, направленная на поддержку и развитие социального предпринимательства и деятельности СОНКО. В этом году проекты оценивались по 12 направлениям, охватывающим ключевые сферы социально ответственного предпринимательства.

«Социальный бизнес в России сегодня стремительно развивается: сейчас в этом направлении работают более 12 тыс. предпринимателей. Вместе с развитием сектора трансформируется и конкурс. Мы получили более 2 тыс. заявок со всей страны. Победителями стали 34 проекта — это яркое свидетельство того, что социальный бизнес в нашей стране становится все более зрелым и оказывает ощутимое позитивное влияние на общество», — подчеркнула замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Победители конкурса получат комплекс мер поддержки: памятные награды и призы от партнеров, информационное продвижение проектов, доступ к специальным партнерским номинациям, а также право автоматического прохода в региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ. Дополнительно оператор конкурса предоставляет участникам эксклюзивные возможности для дальнейшего развития их социальных инициатив.

Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в Самарской области действует широкий перечень инструментов поддержки для предпринимателей, состоящих в реестре социальных.  Получить консультацию или услугу социальные предприниматели могут, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, или на сайте mybiz63.ru в разделе «Социальное предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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