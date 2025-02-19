Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
каждый второй житель Самары празднует Масленицу
Каждый второй житель Самары празднует Масленицу
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.34
-0.09
EUR 95.67
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков

19 февраля 2025 12:59
80
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков

27 февраля 2025 года в 11:00 на площадке регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) состоится первая в этом году ярмарка поставщиков. Это открытая площадка для рабочего взаимодействия и прямых переговоров между субъектами малого и среднего предпринимательства региона и крупным предприятием-заказчиком. На ярмарке кооперации и сбыта представители АО «Транснефть-Приволга» презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, местные поставщики узнают о нуждах предприятия, и получат возможность стать партнером компании.

Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.

«Мы видим высокую востребованность и большой потенциал таких ярмарок, позволяющих выстраивать прямой диалог заказчиков и потенциальных поставщиков. Крупные компании здесь презентуют условия сотрудничества, потребность в товарах и услугах, а малые предприятия получают возможность договориться о поставках с индустриальным партнером, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания, выступающая потенциальным заказчиком на предстоящей ярмарке, заинтересована в предприятиях, зарекомендовавших себя при выполнении строительно-монтажных работ на особо опасных и технологически сложных объектах.

Важной частью мероприятия будут переговоры в формате В2В, каждая организация сможет презентовать свои возможности и лично уточнить вопросы взаимодействия с заказчиком.
Регистрация на мероприятие по ссылке: b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_y....

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено Департаментом информполитики региона.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
19 февраля 2025  11:46
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
132
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
19 февраля 2025  10:31
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
160
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
382
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
1461
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
567
Весь список