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Всего в губернии работает 11 таких площадок, в каждом городском округе.
Более 140 тысяч услуг предоставили центры «Мой бизнес» предпринимателям и самозанятым в Самарской области
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Более 140 тысяч услуг предоставили центры «Мой бизнес» предпринимателям и самозанятым в Самарской области

21 января 2025 16:49
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Всего в губернии работает 11 таких площадок, в каждом городском округе.

В Самарской области подводят итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря нацпроекту областное Правительство и Минэкономразвития региона создали сеть центров «Мой бизнес». Всего в губернии работает 11 таких площадок, в каждом городском округе. За время их работы самозанятые и предприниматели получили здесь более 144 тысяч услуг.

«По нацпроекту достаточно было открыть в регионе один центр «Мой бизнес». Но развитие предпринимательства, поддержка самозанятых, начинающих и опытных субъектов МСП является одним из наших абсолютных приоритетов, поэтому мы запустили такие площадки в каждом городском округе. В областной столице работает еще и региональный центр «Мой бизнес», который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Многоканальная система государственной поддержки предпринимательства охватывает все этапы развития бизнеса – от старта до масштабирования. Инструментарий поддержки постоянно совершенствуется и обновляется – с учётом текущих вызовов и потребностей бизнеса.

В центрах «Мой бизнес» предпринимателей проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие.

На площадке регионального центра «Мой бизнес», помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. Кроме того, проводятся бизнес-мероприятия, предпринимательские форумы, регулярные встречи власти и бизнеса.

«Через минэкономразвития и центр «Мой бизнес» я посетила много классных обучающих мероприятий, которые очень помогли мне в развитии своего дела. Услуги центра оказывают неоценимую поддержку во всех сферах. В 2024 году я участвовала в проекте «Мама-предприниматель», где прошла пятидневное насыщенное обучение, была в восторге от спикеров, наставников. Хочется и дальше участвовать в активностях и использовать возможности, созданные в регионе», - поделилась своим примером самозанятая из Похвистнева Милена Булатова.

«О площадке центра «Мой бизнес» я узнала через знакомую и сразу обратилась, воспользовалась услугой по ребрендингу социальных сетей. Я была очень довольна результатами. Стараюсь регулярно проходить обучающие программы, которые помогают в развитии моего проекта. Я благодарна за огромный труд, индивидуальный подход, колоссальную поддержку, которую оказывают здесь предпринимателям», - отметила основательница студии дизайна и стиля для девочек «Коко» Влада Власова.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и пр.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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