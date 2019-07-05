Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
5 июля 2019 17:43
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Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев сообщил, отвечая на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, передает корреспондент РБК.
Полномочным представителем президента в этом округе является Николай Цуканов. Его Владимир Путин назначил на эту должность летом 2018 года. В качестве полпреда Цуканов сменил председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Игоря Холманских.
На должность помощника Воробьев был назначен в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от президента. До этого он работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области и в правительстве того же региона, а также федеральным инспектором в Карелии.
Суд постановил рассмотреть ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме. Сам Воробьев в суде находится в камуфляжной маске, закрывающей лицо.
О задержании мужчины спецслужба сообщила в пятницу. Где и при каких обстоятельствах это произошло, ФСБ не раскрыла.
Статья о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Суд также может назначить штраф в размере до 500 тыс. руб.
Полномочным представителем президента в этом округе является Николай Цуканов. Его Владимир Путин назначил на эту должность летом 2018 года. В качестве полпреда Цуканов сменил председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Игоря Холманских.
На должность помощника Воробьев был назначен в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от президента. До этого он работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области и в правительстве того же региона, а также федеральным инспектором в Карелии.
Суд постановил рассмотреть ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме. Сам Воробьев в суде находится в камуфляжной маске, закрывающей лицо.
О задержании мужчины спецслужба сообщила в пятницу. Где и при каких обстоятельствах это произошло, ФСБ не раскрыла.
Статья о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Суд также может назначить штраф в размере до 500 тыс. руб.
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Комментарии
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5 июля 2019 17:43Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
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