Впервые в регионе политик может быть осужден за шантаж участников торгов

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Участие сомнительных контрагентов и «пустых» юридических лиц в муниципальных и государственных торгах стало обычной практикой еще в 2000-е. Предприимчивые граждане заявлялись на самые разные аукционы, дисконтировали цену, угрожали отменой конкурса (такой механизм предусмотрен, когда кто-то из претендентов подаст жалобу), если реальный участник им не заплатит, и всячески саботировали проведение торгов. На конец 2000-х проблема шантажа на торгах была в РФ примерно столь же острой как рейдерство конца 1990-х.О наличии подобной проблемы при проведении торгов в Самарской области также говорилось, причем довольно давно. А вот уголовных дел о шантаже на торгах пока не было. Хотя о неких негласных соглашениях накануне аукционов вскользь говорилось при расследовании других уголовных дел. В частности, в шантаже на муниципальных строительных торгах нередко обвиняли фирмы, близкие к тольяттинской «неверовской» ОПГ. Оргпреступность Тольятти в 2000-е вообще начала активно осваивать рынок госзаказа и привносить туда свои неповторимые, отточенные на «стрелках» 90-х, методы убеждения конкурентов.И вот теперь и в Самаре появился пример уголовного преследования лица, заподозренного в шантаже на торгах. Этим лицом стал лидер местного отделения движения «Убитые дороги». Неделю назад Лазарева задержали, а затем арестовали на 2 месяца — за вымогательство коммерческого подкупа в особо крупном размере.В начале августа 2019 года Лазарев обратился к представителю фирм «Атлант-Групп» и «Арго» Андрею Шкильнюку с предложением — заплатить 1,5 млн руб. за отказ «БСТ» от участия в электронных торгах Росимущества по продаже арестованных активов и снижение начальной (максимальной) цены контракта. 11 сентября ООО «Арго» выиграло аукцион, компания Лазарева в нем никак не проявилась.На следующий день, 12 сентября, депутат и активист попросил знакомого адвоката Сергея Посталюка выступить его представителем при получении денег от Шкильнюка. В версии Лазарева, 1,5 млн руб. он должен был получить за продажу своей доли в ООО «БСТ». Посталюк поверил в эту версию, и 16 сентября встретился с Шкильнюком на парковке «Вива Лэнда». На тот момент представитель «Арго» уже действовал в рамках оперативного эксперимента. Шкильнюк передал адвокату 1,5 млн руб., из которых 1,47 млн руб. были денежным муляжом. Сразу после этого посредника задержали, но следствие сейчас считает его непричастным к схемам Лазарева.В суде по избранию меры пресечения депутат упорно придерживался версии, что получал деньги за продажу своего юрлица, стал жертвой «участников картельного сговора» и призывал в помощь соратников из ОНФ. Соратники, на помощь явно не торопятся. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин затруднился прокомментировать арест Лазарева и его заявления, сообщив «СО», что «мы пока разбираемся, изучаем в целом ситуацию». Членство Лазарева в «Единой России» также оперативно приостановлено на период следствия.