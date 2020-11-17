В Тольятти полицейский и его знакомый избили мужчину на улице

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении полицейского водителя ОРОКПО У МВД России по городу Тольятти и его 32-летнего знакомого, подозреваемых в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В ночь с 7 на 8 ноября подозреваемые, находясь на улице в Автозаводском районе города Тольятти, в ходе ссоры, действуя группой лиц по предварительному сговору, причинили телесные повреждения 29-летнему мужчине, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области