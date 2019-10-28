В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец

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"Эта информация подтверждена турецкими юристами, которые работают там по делу. Наталья признана виновной второй степени", — заявил мужчина.Он пояснил, что турецкое законодательство позволяет привлекать несколько обвиняемых в рамках одного дела. Основными обвиняемыми проходят сотрудники отеля, где погиб ребенок, а у матери "вторая степень" с аргументацией, что она не доглядела за своим ребенком. Если вину его супруги докажут, то материальную компенсацию им уже не выплатят.Двенадцатилетнюю россиянку, которая отдыхала в Турции с родителями, госпитализировали в критическом состоянии 18 августа. Девочка плавала в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, когда ее руку засосало в трубу.Отец нырнул на помощь, однако даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин. Девочка провела под водой слишком много времени и умерла в больнице спустя несколько дней.