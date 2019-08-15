В Самарской области осуждены члены ОПГ, похищавшие малолетних детей

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Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2017 годы Бакиев, отбывающий наказание в исправительной колонии Самарской области, создал организованную преступную группу для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денег с их родителей.В состав организованной группы Бакиев вовлек свою знакомую Косареву, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, также к участию в преступной группе привлекались другие лица, которых полностью не посвящали в цели и задачи преступлений. Для мобильности группы использовались три легковых автомобиля ВАЗ и средства сотовой связи, оформленные на членов группы и третьих лиц.С декабря 2017 по январь 2018 года организованной преступной группой в составе Бакиева и Косаревой при участии привлеченных для совершения преступлений Фролова, Бахтеева, Нагиева, Толмачева, которые полностью не были посвящены в цели и задачи преступной группы, были совершены следующие преступления:- с 15 по 19 января 2018 года - покушение на похищение малолетнего мальчика 2016 года рождения на территории города Тольятти Самарской области;- 24 января 2018 года - похищение малолетнего мальчика 2013 года рождения на территории города Кинеля Самарской области, а также вымогательство денежных средств в сумме 2 миллионов рублей у матери ребенка за освобождение ее сына.24 января 2018 года преступная деятельность устойчивой, организованной, преступной группы под руководством Бакиева была пресечена, и все ее члены, а также иные участники совершения указанных преступлений задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В задержании участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" управления Росгвардии Самарской области.Кроме того, по версии следствия, в феврале 2017 года двое соучастников в период прохождения срочной военной службы в Московской области похитили 10 ручных осколочных гранат и запалов к ним.Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Косыревой - 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Абдурахманову - 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Толмачеву - 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Бахтееву - 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Нагиеву - 3 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Фролову - 3 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области