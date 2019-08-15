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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самарской области осуждены члены ОПГ, похищавшие малолетних детей

15 августа 2019 20:29
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Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Руслану Бакиеву, Екатерине Косыревой, Амиру Абдурахманову, Роману Толмачеву, Андрею Бахтееву, Рамази Нагиеву и Ивану Фролову. 

Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2017 годы Бакиев, отбывающий наказание в исправительной колонии Самарской области, создал организованную преступную группу для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денег с их родителей.

В состав организованной группы Бакиев вовлек свою знакомую Косареву, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, также к участию в преступной группе привлекались другие лица, которых полностью не посвящали в цели и задачи преступлений. Для мобильности группы использовались три легковых автомобиля ВАЗ и средства сотовой связи, оформленные на членов группы и третьих лиц.

С декабря 2017 по январь 2018 года организованной преступной группой в составе Бакиева и Косаревой при участии привлеченных для совершения преступлений Фролова, Бахтеева, Нагиева, Толмачева, которые полностью не были посвящены в цели и задачи преступной группы, были совершены следующие преступления:   

- с 15 по 19 января 2018 года - покушение на похищение малолетнего мальчика 2016 года рождения на территории города Тольятти Самарской области;

- 24 января 2018 года - похищение малолетнего мальчика 2013 года рождения на территории города Кинеля Самарской области, а также вымогательство денежных средств в сумме 2 миллионов рублей у матери ребенка за освобождение ее сына.

24 января 2018 года преступная деятельность устойчивой, организованной, преступной группы под руководством Бакиева была пресечена, и все ее члены, а также иные участники совершения указанных преступлений задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В задержании участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" управления Росгвардии Самарской области.

Кроме того, по версии следствия, в феврале 2017 года двое соучастников в период прохождения срочной военной службы в Московской области похитили 10 ручных осколочных гранат и запалов к ним.

Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Косыревой - 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Абдурахманову - 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Толмачеву - 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Бахтееву - 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Нагиеву - 3 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Фролову - 3 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



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15 августа 2019  20:29
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