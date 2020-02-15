В Самаре вынесли приговор чиновнице Светлане Моравской

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Стороны защиты и обвинения пока думают, согласятся ли они с решением суда или будут его обжаловать.Согласно фабуле уголовного дела, в 2015 году Светлана Моравская возглавляла УКС и подписала документы о приемке работ по берегоукреплению в селе Рождествено. Подрядчикам она перевела деньги за работу.Но, по версии обвинения, работы были выполнены некачественно. В частности, камень для берегоукрепления использовали не тот, что предусмотрен проектом, а более дешевый. По мнению следствия, из-за использования такого материала берег разрушается быстрее. Ущерб оценили в 270 миллионов рублей.Светлана Моравская после работы в УКС уехала работать на аналогичную должность в Крым. Но после возбуждения уголовного дела ее этапировали в Самару.