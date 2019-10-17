В Самаре возбуждено еще 10 уголовных дел за контрафакт

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Самарской таможней продолжается работа, направленная на защиту рынка от незаконного ввоза контрафактной продукции и защиту прав интеллектуальной собственности.В 2019 году в результате деятельности мобильных групп Самарской таможни обнаружено 38 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции, сумма ущерба по оценке правообладателей составила более 343 млн. руб.Среди выявленных контрафактных товаров кроссовки, одежда, часы, автозапчасти, парфюмерные изделия, сумки, кепки, рюкзаки, очки, шорты, портмоне, незаконно маркированные такими известными товарными знаками как Yves Seint Laurent,Dior, Chanel, Adidas, Michael Kors, Celine, Reebok, Nike Jordan, Nike, Calvin Klein, Hermes, Boss, Carolina Herrera, Nina Ricci, DKNY, Tom Ford, Vercace, Burberry, Lancome, Yves Saint Laurent, Hugo boss, Polо, Bosco, Puma, Fendi, Hyundai, Honda, Nike и др.По итогам выявления самарскими таможенниками товаров с признаками контрафактных в сентябре 2019 г. органами полиции было возбуждено 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет. В 2019 году уже было возбуждено 32 уголовных дела по аналогичным фактам, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни