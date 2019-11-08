В Самаре сотрудник районной администрации подозревается в мошенничестве

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По версии следствия, в период времени с февраля 2016 года по май 2019 года подозреваемый под предлогом обеспечения беспрепятственной торговли продуктами питания на территории Октябрьского района города Самары и не привлечения к административной ответственности в сфере торговли и оказания услуг, не имея при этом намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства, получил от гражданина в несколько приемов денежные средства на общую сумму не менее 300 тысяч рублей.Как сообщалось ранее, с декабря 2017 года по август 2019 года подозреваемый неоднократно получал взятки, на общую сумму не менее 300 тысяч рублей, от предпринимателя за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, а именно за не составление протоколов об административных правонарушениях. По данному факту было возбуждено уголовное по статье "Получение взятки".Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области