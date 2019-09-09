В Самаре сотрудник администрации Октябрьского района подозревается в получении взятки
9 сентября 2019 15:35
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По версии следствия, с декабря 2017 года по август 2019 года подозреваемый неоднократно получал взятки, на общую сумму не менее 300 тысяч рублей, от предпринимателя за не составление протоколов об административных правонарушениях.
Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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